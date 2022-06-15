Якушев заявил о снижении смертности на уральских дорогах в результате ДТП

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, главной темой стала реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионах страны.

В своем выступлении Якушев отметил, что качество дорожной сети напрямую влияет на смертность в результате ДТП.

"В Уральском федеральном округе по итогам пяти месяцев 2022 года этот показатель снизился на 4,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это стало результатом системной работы органов власти всех уровней и профильных структур. Все планы по строительству и ремонту дорожной сети должны быть выполнены, как и работы по повышению безопасности на автотрассах", - заявил полпред.

Согласно нацпроекту, к 2024 году половина автодорог регионального значения и 85% дорог городских агломераций должны соответствовать нормативным требованиям. В Уральском федеральном округе в этом году предстоит отремонтировать 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. По данным на 14 июня план выполнен на 13%, а кассовые расходы на эти цели составили 28%.