15 Июня 2022
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Владимир Федотов (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Сочи&quot;

Экс-наставник "Сочи" и "Урала" Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА объявил имя нового главного тренера. На пост назначен Владимир Федотов, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Алексей Березуцкий покинул должность главного тренера ЦСКА спустя год после своего назначения. Вместе с ним ушли помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

С 55-летним Федотовым подписан долгосрочный контракт. Уже сегодня команда под его руководством начнёт подготовку к новому сезону.

Уроженец Среднего Урала Владимир Федотов известен по работе в "Сочи", с которым ему в минувшем сезоне удалось завоевать серебряные медали Российской Премьер-лиги. До этого специалист работал в екатеринбургском "Урале", новокузнецком "Металлурге-Кузбасс", "Синаре" из Каменска-Уральского, "Оренбурге" и московском "Арарате".

Вместе с Федотовым из "Сочи" в ЦСКА перебрался и тренерский штаб в лице Олега Фоменко, Мурата Искакова и Радика Ямлиханова.

Теги: Владимир Федотов, тренер, ЦСКА, назначение



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