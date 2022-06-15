15 Июня 2022
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Минпромторг подал в суд на Уральский завод гражданской авиации

Министерство промышленности и торговли России судится с Уральским заводом гражданской авиации.

Иск Минпромторга был подан в Арбитражный суд города Москвы в конце мая. Как сообщается в электронной картотеке дел, министерство требует с УЗГА почти 191,5 млн рублей. Уточняется, что речь идет о взыскании неустойки по государственному контракту, заключенному еще в декабре 2016 года. В чем состоит суть контракта, в документах суда не сообщается.

На прошлой неделе столичный арбитраж принял исковое заявление к производству. Предварительное заседание назначено на 27 сентября этого года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) попал в список российских компаний, которые займутся разработкой комплектующих для иностранных самолетов. Завод уже приступил к изучению рыночного сегмента и определению потребностей авиаперевозчиков.

Теги: Минпромторг, УЗГА, иск, суд



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