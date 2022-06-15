15 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Поезда (2020) | Фото: Накануне.RU

Два пассажирских поезда задержали из-за аварии на сетях в Челябинской области

В Челябинской области из-за отключения электроэнергии в контактной сети на железнодорожной станции Бердяуш задержали два пассажирских поезда. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Аварийное отключение напряжения в контактной сети произошло сегодня ночью. Были задержаны поезда сообщением "Москва-Челябинск" на 1 час 39 минут и "Уфа-Новый Уренгой" на 1 час.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Теги: поезд, авария, проверка,



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