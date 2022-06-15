Два пассажирских поезда задержали из-за аварии на сетях в Челябинской области

В Челябинской области из-за отключения электроэнергии в контактной сети на железнодорожной станции Бердяуш задержали два пассажирских поезда. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Аварийное отключение напряжения в контактной сети произошло сегодня ночью. Были задержаны поезда сообщением "Москва-Челябинск" на 1 час 39 минут и "Уфа-Новый Уренгой" на 1 час.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.