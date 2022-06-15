Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры - Минобрнауки

Россия на сегодняшний день не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры, которые считаются атрибутом Болонской системы, заявил замминистра образования и науки РФ Петр Кучеренко. Он добавил, что модернизация российской системы образования не означает ее изоляции от внешнего мира.

Накануне призвал коллег не горячиться и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что воссоздать советскую систему образования не получится, да и вряд ли нужно. Зато он предложил присмотреться к опыту царских времен.