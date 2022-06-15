В Новосибирской области по нацпроектам за три года построят 14 детсадов почти на 2,5 тысячи мест

Большинство из запланированных к сдаче в 2021-2023 годах новых детских садов уже введено в эксплуатацию в Новосибирской области.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на пресс-конференции рассказал, что доступность дошкольного образования возрастной категории от 3 до 7 лет в регионе составляет 99,7 %.

За счет реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», а также государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в 2021-2023 годах будет введено в эксплуатацию 14 объектов дошкольного образования, при этом 10 из них на 1657 мест уже введены в эксплуатацию в 2021 году. Всего за указанный период планируется ввести 2427 новых мест в детских садах.

«В Новосибирской области работают 1023 организации, реализующие программы дошкольного образования, в том числе, 604 детских сада и 419 групп при школах. У нас сегодня почти 100-процентная обеспеченность местами в детских садах, но всегда есть вопрос удобства для родителей – часть из них ждет очереди в наиболее удобный детсад. Фактическая посещаемость детьми садов за 2021/2022 учебный год в среднем составила 65-70%. До конца текущего года мы постараемся полностью удовлетворить спрос на дошкольные места для детей от 3 до 7 лет. В 2022 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию три детских сада на 450 мест, на 2023 год запланировано завершение строительства детского сада на 320 мест», – рассказал Сергей Федорчук.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, реализация нацпроекта «Демография» в регионе в части создания новых мест в детсадах будет продолжена – это связано с развитием новых микрорайонов. В этой связи в адрес Министерства просвещения Российской Федерации была направлена заявка о рассмотрении возможности выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на строительство 34 объектов дошкольного образования на 7 939 мест.

Работа по созданию новых мест в детских садах находится на контроле правительства Новосибирской области.

