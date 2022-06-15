"Меретояханефтегаз" присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру

Совместное предприятие "Газпром нефти" и ЛУКОЙЛа "Меретояханефтегаз" вошло в состав тюменского Нефтегазового кластера. Он объединяет более 70 компаний из 12 субъектов РФ.

Участие в кластере позволит предприятию повысить эффективность взаимодействия с производителями оборудования и разработчиками технологий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СП.

Нефтегазовый кластер Тюменской области был создан в 2019 году на основании соглашения между правительством региона, компанией "Газпром нефть" и Ассоциацией нефтегазосервисных компаний. Кластер объединяет добывающие предприятия, производителей нефтегазового оборудования, нефтесервисные компании, отраслевые научные институты.

В рамках альянса участники рынка выстраивают взаимовыгодное сотрудничество, направленное в том числе на ускорение импортозамещения в отрасли. Производственные, нефтесервисные и IТ-компании получают доступ к актуальной информации о технологических вызовах, стоящих перед недропользователями, и возможность предлагать свои решения. Это способствует развитию экосистемы, обеспечивающей разработку и последующее тиражирование новых технологий в топливно-энергетическом комплексе.

"Непрерывное технологическое развитие – ключевой фактор успешного решения стратегических задач компании. Комплексное и рациональное освоение трудноизвлекаемых запасов Заполярья невозможно без внедрения инновационных технологий и современного оборудования. Объединив усилия с отечественными разработчиками и производителями, мы сможем более полно использовать их потенциал и повысить эффективность нефтегазодобычи в Арктике", – отметил генеральный директор "Меретояханефтегаза" Александр Михеев.

Основной актив совместного предприятия – Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, введенное в промышленную эксплуатацию в июле 2021 года. В портфель компании входят также Северо-Самбургский, Меретояхинский и два Западно-Юбилейных лицензионных участка с суммарным ресурсным потенциалом на уровне 1,5 млрд тонн н. э.

"Нефтяным компаниям, работающим в суровых условиях Заполярья, требуются порой нетривиальные технологические и логистические решения. При этом у них уже имеется уникальный опыт освоения арктических месторождений, который может быть полезен другим участникам рынка. В рамках кластера мы помогаем выстраивать прочные кооперационные связи – это позволяет находить оптимальные решения сложных производственных задач, способствует развитию региональной экономики, внедрению новых технологий", – подчеркнул генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.