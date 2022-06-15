Страны ЕС просят Pfizer уменьшить поставки вакцин, чтобы сократить расходы

Правительства стран ЕС усиливают давление на Pfizer и других производителей вакцин от ковида с целью пересмотреть ранее заключенные контракты, так как миллионы доз больше не нужны, сообщает Reuters.

Ранее Еврокомиссия договорилась закупать огромные объемы вакцин, в основном у Pfizer. Но сейчас многие страны призывают внести изменения в контракты, чтобы сократить расходы на закупку ненужных вакцин. Этот вопрос обсуждался во вторник на встрече министров здравоохранения ЕС в Люксембурге, хотя Еврокомиссия выступает против.

"Мы являемся свидетелями чрезмерной нагрузки на государственные бюджеты в сочетании с поставкой ненужных количеств вакцин. Существует высокая вероятность того, что дозы, поставляемые в ЕС, могут в конечном итоге быть утилизированы", - говорится в совместном письме ряда стран.

Однако комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что Еврокомиссия будет работать над дальнейшим продолжением поставок. К тому же действующие контракты нельзя изменить в одностороннем порядке.

В прошлом году фармкорпорации резко увеличили свою прибыль за счет поставок вакцин. Так, Pfizer удвоила выручку. При этом интересно, что в четвертом квартале без учета вакцины и препарата Paxlovid она снизилась бы на 2%, отмечает Forbes.

При этом, что самое главное, смертность в ЕС (а также США и России) в результате массовой ковид-вакцинации так и не снизилась. Она существенно снизилась лишь весной после ослабления или отмены коронавирусных запретов и ограничений. Но и по последним данным, так и не вернулась к фоновому уровню, заметно превышая его.