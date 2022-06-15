В России - дефицит коммерческих беспилотников

Цены на коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в России за последние месяцы выросли более, чем на 30%, а в отдельных категориях - втрое. Это связано как с остановкой продаж в РФ дронов китайской DJI, так и, по мнению военных экспертов, с частными закупками для нужд Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом беспилотники, которые продаются в рознице, пригодны только для видеосъемки, подчеркивают российские ритейлеры.

В среднем, стоимость БПЛА с февраля, когда РФ начала военную операцию на Украине, выросла аналогично ценам на электронику – на 30% и больше, сообщил собеседник "Ъ" в крупном маркетплейсе. Также он говорит о дефиците, связывая ситуацию с решением китайской DJI, которая занимает 90% рынка "потребительских" дронов, остановить поставки в Россию. В марте средние долларовые цены на БПЛА выросли на 47% к марту 2021 г.

После того, как DJI прекратила отгрузки, цены на дроны enterprise-сегмента (для нефтегазовой и энергетической отраслей, поисково-спасательных работ и т. п.) в России выросли втрое как в сравнении со старыми, так и, например, относительно стоимости в ОАЭ с учетом курсовой разницы, говорит гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин. По его словам, то, что ранее стоило 1 млн руб., теперь стоит более 3 млн. Он отметил, что структура брендов и ассортимента на рынке дронов в России пока не изменилась. К концу года, по словам Ряшина, можно ожидать и проблем, связанных с исчерпанием ресурса аккумуляторов.

"С ними есть сложности - морская и наземная логистика испытывают проблемы, а самолетом перевозить высокоемкие аккумуляторы нельзя", - сказал Ряшин