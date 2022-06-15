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Экономика Новосибирская область
Коллаж, цифровизация, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство Новосибирской области разработало и одобрило новые налоговые льготы для IT-сектора 

Ставка по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний Новосибирской области будет снижена до 5%. Соответствующий проект закона был одобрен 14 июня на заседании правительства Новосибирской области, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.

«Комплекс мер поддержки IT-сектора, который сегодня активно внедряется в Новосибирской области, будет способствовать развитию IT-компаний в условиях санкционного давления, снижению оттока специалистов, распределению инвестиционных вложений в развитие объектов, а также сохранению и увеличению налоговых поступлений в региональный бюджет», – отметил в своем докладе министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, в числе предлагаемых изменений в областной закон: снижение ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – с 15% до 5%; освобождение IT-компаний от налога на имущество организаций, используемого ими для осуществления своей уставной деятельности. Также предусматривается расширение видов экономической деятельности, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций – дополнение видом деятельности «деятельность в сфере телекоммуникаций». Это позволит сохранить инвестиции операторов связи для эксплуатации и модернизации сетей связи за счет реализации механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Коллаж, цифровизация, кошелек, замочная скважина, цифровой рубль, цифровая валюта, криптовалюта (2021)|Фото: Накануне.RU

Условия для применения мер поддержки: наличие государственной аккредитации в порядке, установленном федеральным законодательством; доля дохода от реализации товаров (работ, услуг) в сфере информационных технологий в общем доходе организации – не менее 70%.

Проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», одобренный на заседании правительства, будет направлен в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Теги: IT-сектор, налоговые льготы, андрей травников, санкционное давление



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