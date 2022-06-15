Украины через два года может не быть на карте мира, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале, говоря о будущем Украины, усомнился в том, что через два года она будет существовать на карте мира.

Ему попалось сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев сжиженный природный газ (СПГ) с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой страна "просто замёрзнет".

"Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них – пустяк", - написал Медведев.