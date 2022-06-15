Куйвашев сдал документы для участия в выборах свердловского губернатора

Действующий глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявился для участия в выборах губернатора.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, сегодня, 15 июня, Куйвашев предоставил в избирком все необходимые документы для выдвижения на должность губернатора. Он выдвинут свердловским региональным отделением "Единой России". Конференция по этому вопросу состоялась 14 июня, о чем областное отделение партии своевременно проинформировало избирательную комиссию.

Другие кандидаты пока не подавали документы для участия в избирательной кампании. Как отметили в избиркоме, этап выдвижения на выборах губернатора Свердловской области начался 12 июня и завершится 22 июля.

Напомним, что главу региона на Среднем Урале будут выбирать 11 сентября этого года.