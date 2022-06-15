15 Июня 2022
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Кадр из сериала &quot;Игра в кальмара&quot; (2021) | Фото: kinopoisk.ru

Netflix объявил кастинг в реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход реалити-шоу по мотивам ставшего мегапопулярным южнокорейского сериала "Игра в кальмара" ("Squid Game"). Шоу будет называться "Squid Game: The Challenge". Уже начался кастинг.

"Мы превращаем вымышленный мир в реальность Поклонников сериала ждет увлекательное и непредсказуемое приключение, в котором наши 456 участников (как и в сериале – прим. ред.) из реального мира будут участвовать в серии состязаний, полных напряжения и неожиданных поворотов, с самым большим денежным призом в конце", - заявил вице-президент Netflix по документальным проектам Брэндон Ригг.

Единственное отличие от сериала, которое создатели реалити-шоу готовы гарантировать – все участники останутся живы.

Дата выхода шоу неизвестна. Между тем, в минувшее воскресенье был официально анонсировал второй сезон "Игры в кальмара".

Теги: Netflix, игра в кальмара, кастинг, реалити-шоу



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