15 Июня 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
детское питание, школьное питание, столовая, обед, еда (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Прикамье детей беженцев будут бесплатно кормить

В Прикамье детей беженцев Донбасса и Украины обеспечат бесплатным питанием в школах в течение учебного года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее постановление о выделении бюджетных средств было принято на заседании регионального правительства по поручению губернатора Дмитрия Махонина. На конец учебного года в Пермском крае училось больше 20 детей беженцев.

12 июня, в День России, из столицы Прикамья в Белгородскую область выехали четыре фуры с 80 тоннами гуманитарного груза. В них – строительные материалы, а также вещи первой необходимости, средства гигиены и продукты питания с длительными сроками хранения. Это была пятая колонна, отправленная из региона в поддержку населения Луганской и Донецкой республик.

Теги: беженцы, дети, бесплатное питание



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