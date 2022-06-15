Экс-главврача уральской больницы объявили в международный розыск за коррупцию

Бывший главный врач больницы на Среднем Урале объявлен в международный розыск по обвинению в коррупционных преступлениях.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об экс-главвраче областной специализированной больницы медицинской реабилитации "Маян", занимавшего эту должность с 1986 по 2018 годы. Органами полиции против него возбуждены дела по статьям УК РФ "Присвоение и растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере", "Кража" и "Легализация средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере".

По версии следствия, главврач использовал принадлежащие учреждению бензин и дизельное топливо на личные цели, а также растратил деньги возглавляемой им больницы на сумму более 13 млн рублей, перечисляя их по фиктивным договорам фирмам-однодневкам. Кроме этого, расследование показало, что он присвоил 10 млн рублей через оплату счетов от бизнесменов, которые не оказывали медучреждению никаких услуг.

Ущерб областной больнице превысил 23 млн рублей. По версии следствия, для легализации преступных доходов главврач провел ряд финансовых операций между счетами связанных с ним людей с последующим зачислением уже на свои счета.

Как отметили в прокуратуре, сейчас его уголовное дело находится на рассмотрении в Талицком районном суде, но перед прениями обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. Для обеспечения возмещения ущерба суд арестовал принадлежащие ему дом и земельный участок. Однако вскоре выяснилось, что через несколько дней после постановления суда фигурант заключил договор дарения дома и участка, передав их своей дочери.

"Поскольку указанная сделка совершена в целях сокрытия имущества от обращения на него взыскания, прокуратура обратилась в суд с требованиями о признании ничтожным договора дарения", - пояснили в надзорном ведомстве.

Талицкий районный суд эти требования удовлетворил. Все имущество будет возвращено в собственность обвиняемого.

Ранее сообщалось, что бывшему главврачу может грозить до 10 лет лишения свободы.