Продюсер Роднянский заявил о прекращении производства в России фильмов и сериалов
Продюсер Александр Роднянский заявил о прекращении производства в России фильмов и сериалов. Он высказался в своём Telegram-канале.
"Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках", - написал Роднянский.
Фестиваль "Кинотавр" в этом году точно не состоится.
"По крайней мере, пока я им владею. Исходя из этических соображений. Рассуждения разных людей на тему проведения другого фестиваля в Сочи – на их совести", - написал продюсер.
Он рассказал о своих планах на Украине.
"Я думаю о системном проекте, который значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссёров, авторов и продюсеров, и поможет их международной интеграции. Подробности позже", - отметил Роднянский.