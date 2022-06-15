Продюсер Роднянский заявил о прекращении производства в России фильмов и сериалов

Продюсер Александр Роднянский заявил о прекращении производства в России фильмов и сериалов. Он высказался в своём Telegram-канале.

"Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках", - написал Роднянский.

Фестиваль "Кинотавр" в этом году точно не состоится.

"По крайней мере, пока я им владею. Исходя из этических соображений. Рассуждения разных людей на тему проведения другого фестиваля в Сочи – на их совести", - написал продюсер.

Он рассказал о своих планах на Украине.

"Я думаю о системном проекте, который значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссёров, авторов и продюсеров, и поможет их международной интеграции. Подробности позже", - отметил Роднянский.