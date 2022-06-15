Шарий заявил о тысячах обращений о поиске пропавших без вести солдат ВСУ

15 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина
Военнослужащих ВСУ, попавших в плен к силам ДНР, провели по Аллее ангелов в Донецке (01.03.22) (2022) | Фото: t.me/RVvoenkor / telegram-канал &quot;Операция Z: Военкоры Русской Весны&quot;

Шарий заявил о тысячах обращений о поиске пропавших без вести солдат ВСУ

Украинский блогер Анатолий Шарий объявил о запуске проекта по поиску украинских военнослужащих, с которыми нет связи. Он призвал писать ему с указанием точных данных. А вскоре сообщил первые результаты.
Читайте также:

"За день нами в общем получено 1200 запросов на поиск пропавших без вести военнослужащих. Мне страшно представить, сколько их вообще", - написал он по итогам первого дня.

Вчера он добавил, что за второй день получено еще около 1000 обращений. И это только к нему.

"Родные официально "пропавших без вести", но найденных в плену военнослужащих задаются вопросом: что дальше? Я полагаю, "дальше" надо обращаться к властям государства Украина", - заявил Шарий.

Он уверен, что десятки тысяч обращений киевские власти проигнорировать не смогут.

В последнее время в Киеве начали признавать огромные потери. Владимир Зеленский недавно заявил, что ежедневно ВСУ теряют около 100 человек убитыми и до 500 ранеными. Тема роста и без того больших потерь фигурирует и в западных СМИ.

"Незыгарь" сообщает, что, по данным Ми-6, которые были переданы еврокомиссарам и евродепутатам, потери ВСУ на 1 июня составили 176 тыс. убитыми, 41 тыс. тяжело ранеными без возможности вернуться, еще 38 тыс. числятся пропавшими без вести. По данным BND и польских спецслужб, которые были показаны на закрытом брифинге перед саммитом НАТО, потери Украины убитыми на поле боя плюс сопутствующие потери гражданских лиц, перевалили за 210 тыс человек к 10 июня. По оценкам натовских специалистов и АНБ, которые мониторят соцсети и специальные группы родственников украинских солдат, потери составляют до 197 тыс. человек.

Теги: потери, ВСУ, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети