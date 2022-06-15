Шарий заявил о тысячах обращений о поиске пропавших без вести солдат ВСУ

Украинский блогер Анатолий Шарий объявил о запуске проекта по поиску украинских военнослужащих, с которыми нет связи. Он призвал писать ему с указанием точных данных. А вскоре сообщил первые результаты.

"За день нами в общем получено 1200 запросов на поиск пропавших без вести военнослужащих. Мне страшно представить, сколько их вообще", - написал он по итогам первого дня.

Вчера он добавил, что за второй день получено еще около 1000 обращений. И это только к нему.

"Родные официально "пропавших без вести", но найденных в плену военнослужащих задаются вопросом: что дальше? Я полагаю, "дальше" надо обращаться к властям государства Украина", - заявил Шарий.

Он уверен, что десятки тысяч обращений киевские власти проигнорировать не смогут.

В последнее время в Киеве начали признавать огромные потери. Владимир Зеленский недавно заявил, что ежедневно ВСУ теряют около 100 человек убитыми и до 500 ранеными. Тема роста и без того больших потерь фигурирует и в западных СМИ.

"Незыгарь" сообщает, что, по данным Ми-6, которые были переданы еврокомиссарам и евродепутатам, потери ВСУ на 1 июня составили 176 тыс. убитыми, 41 тыс. тяжело ранеными без возможности вернуться, еще 38 тыс. числятся пропавшими без вести. По данным BND и польских спецслужб, которые были показаны на закрытом брифинге перед саммитом НАТО, потери Украины убитыми на поле боя плюс сопутствующие потери гражданских лиц, перевалили за 210 тыс человек к 10 июня. По оценкам натовских специалистов и АНБ, которые мониторят соцсети и специальные группы родственников украинских солдат, потери составляют до 197 тыс. человек.