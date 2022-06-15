СМИ: "Спортмастер" может избавиться от польской сети магазинов Go Sport

Группа компаний "Спортмастер" может закрыть свою польскую сеть магазинов спортивных товаров Go Sport, купленную в 2019 году примерно за 40 млн евро (оценка экспертов), пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке ритейла.

Через Go Sport "Спортмастер" собирался выйти на европейский рынок. Но в конце апреля 2022 года польские власти внесли сеть в санкционный список вместе с еще 35 компаниями из России и Белоруссии. Все счета сети были заблокированы, 25 точек продаж и интернет-магазин закрылись.

Еще в марте – после начала военной спецоперации РФ на Украине – головная структура "Спортмастера" заявила о намерении продать Go Sport. Даже сообщалось, что польские антимонопольные власти одобрили сделку по передаче сети британскому покупателю.