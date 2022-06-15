15 Июня 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

Убытки "Пермводоканала" выросли в 90 раз

"Пермводоканал" раскрыл информацию о финансовых результатах за 2021 год. Как сообщает "Ъ", убытки предприятия выросли в 90 раз.

По данным издания, выручка предприятия в прошлом году составила 123,4 млн руб., а чистый убыток - 92,2 млн руб. При этом годом ранее выручка водоканала составляла 122,5 млн руб., при 1,7 млн руб. убытка.

В городском департаменте ЖКХ увеличение убытков объяснили тем, что на содержание объектов системы водоснабжения Перми были поставлены прежде бесхозные объекты. Также убытки связаны с содержанием локальных систем водоснабжения в микрорайонах Заозерье, Нижняя Курья, Голый Мыс и других, где величина установленных тарифов в несколько раз ниже их экономически обоснованной величины.

"Увеличение убытков в 2021 году по сравнению с 2020-м связано в основном со снижением доходов, поступающих от подключения строящихся объектов",— сообщили в ведомстве. В департаменте отметили, что в структуре расходов, участвующих в формировании убытка, большую долю занимают амортизационные отчисления; предприятие не имеет затруднений в финансировании деятельности, необходимости привлечения дополнительных средств для покрытия убытков нет. Просроченная задолженность по оплате труда, налогам, перед поставщиками и подрядчиками у предприятия также отсутствует.

Теги: Пермводоканал, убытки



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