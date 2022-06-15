Противник обстрелял пункт пропуска в Рыльском районе – губернатор Курской области

ВСУ обстреляли погранпереход в Курской области России.

"Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли ракетной системой "Точка-У" город Клинцы в 50 км от границы (Брянская область). Пострадали шесть человек, у них осколочные ранения.