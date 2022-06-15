15 Июня 2022
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Последствия обстрела. (2022) | Фото: t.me/gubernator_46 / Роман Старовойт

Противник обстрелял пункт пропуска в Рыльском районе – губернатор Курской области

ВСУ обстреляли погранпереход в Курской области России.

"Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли ракетной системой "Точка-У" город Клинцы в 50 км от границы (Брянская область). Пострадали шесть человек, у них осколочные ранения.

Теги: обстрел, пограничный пункт, всу, курская область



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