National Interest: Украине пора пойти на уступки России

Высокие издержки затяжного военного конфликта должны побудить Киев пересмотреть перспективу мира с Россией и пойти на уступки. Об этом пишет National Interest.

В последние недели Россия добивается стабильных успехов в Донбассе. И многие на Западе уже сомневаются в затяжном конфликте - способности Украины долго и успешно сдерживать наступление российской армии. Наиболее примечательным было предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что руководству Украины следует рассмотреть вопрос об уступке территории в обмен на прекращение огня.

Хотя 82% украинцев против территориальных уступок, замечание Киссинджера имеет мрачное чувство реализма. Украины несет громадные издержки. Экономика уже потеряла до 600 млрд долларов, более 195 заводов и 24 тыс. км дорог были выведены из строя, половина всех предприятий закрылась. По оценкам Всемирного банка, экономика сократится примерно на 45%, пишет издание.

Украина полагается на помощь Запада, но еще неясно, как долго Запад будет продолжать финансировать военные действия Украины. Надвигающаяся инфляция и внутренние проблемы могут отвлечь западных сторонников Украины. Их цели начинают расходиться.

Россия сейчас находится в более удобном положении, чем в начале, так как у нее полностью развязаны руки. И она медленно, но верно движется к цели. Продолжение конфликта еще больше увеличит издержки и помешает выживанию Украины. Киссинджер сказал, что для следования своим принципам (о чем твердит Зеленский) нужно сначала выжить.

"Хотя мирное соглашение, предусматривающее территориальные уступки, может показаться разрушительным для Украины, оно может стимулировать возврат к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих затрат", - заключает автор.

В последнее время в Киеве начали признавать огромные потери. Владимир Зеленский недавно заявил, что ежедневно ВСУ теряют около 100 человек убитыми и до 500 ранеными. А накануне в своем обращении сказал, что ВСУ понесли в Северодонецке "болезненные потери".

Телеграм-канал "Легитимный" отмечает, что Зеленский специально заявил о потерях в Северодонецке, чтобы сделать виноватым главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, с которым у него существенные разногласия. И заявил, что доклады, которые он получает от Залужного, резко отличаются от сообщений с мест.

Как пишет "Резидент", в Пентагоне все чаще сомневаются в эффективности военной стратегии украинской власти. А в западных СМИ все чаще появляются советы пойти на уступки России. Начали появляться и материалы о разворовывании западной помощи.