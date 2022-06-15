15 Июня 2022
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Политика В России Санкт-Петербург
Владимир Путин на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Сегодня открывается ПМЭФ. О чем гостям скажет Путин в своей речи

В Санкт-Петербурге сегодня стартует юбилейный, 25-й международный экономический форум (ПМЭФ). Ожидается, что на пленарном заседании 17 июня выступит президент России Владимир Путин.

В Кремле анонсировали некоторые темы, которые затронет в своем выступлении глава государства. Так, он будет говорить о задачах, которые стоят перед страной: экономическое развитие, стимулирование деловой активности, укрепление внешних торговых и инвестиционных связей.

Не обойдется, естественно, без внешнеполитической темы – Путин даст оценку экономической и политической обстановке в мире.

Ожидается, что Путин также проведет переговоры с президентами Казахстана и Армении, которые лично прибудут на ПМЭФ. С лидером Египта президент России пообщается в режиме видеосвязи.

Теги: пмэф, владимир путин, выступление



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