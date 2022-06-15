Сегодня открывается ПМЭФ. О чем гостям скажет Путин в своей речи

В Санкт-Петербурге сегодня стартует юбилейный, 25-й международный экономический форум (ПМЭФ). Ожидается, что на пленарном заседании 17 июня выступит президент России Владимир Путин.

В Кремле анонсировали некоторые темы, которые затронет в своем выступлении глава государства. Так, он будет говорить о задачах, которые стоят перед страной: экономическое развитие, стимулирование деловой активности, укрепление внешних торговых и инвестиционных связей.

Не обойдется, естественно, без внешнеполитической темы – Путин даст оценку экономической и политической обстановке в мире.

Ожидается, что Путин также проведет переговоры с президентами Казахстана и Армении, которые лично прибудут на ПМЭФ. С лидером Египта президент России пообщается в режиме видеосвязи.