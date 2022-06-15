Уралец погиб, пытаясь отогнать машину от горящего рядом авто

В Каменске-Уральском мужчина погиб, пытаясь отогнать свою машину от горящего рядом автомобиля.

Инцидент случился 14 июня. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, тело погибшего обнаружили внутри сгоревшего автомобиля. Известно, что уралец пытался спасти свое авто от загоревшейся рядом машины, но сделать этого ему не удалось.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сигнал о пожаре на улице Октябрьская в Каменске-Уральском поступил во вторник вечером. Сгорели автомобили "Ford Fusion" и "ГАЗель NEXT". В тушении были задействованы две единицы техники и 12 человек личного состава. Специалисты справились с огнем за три минуты.

Как уточнили в ГУ МВД по Свердловской области, информация о возгорании машины на Октябрьской поступила в отдел полиции №23 около 18 часов. На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД, сотрудники которой и установили личность погибшего хозяина транспортного средства. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.