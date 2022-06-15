15 Июня 2022
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Экономика Москва
&quot;Ростелеком&quot;, связь, интернет (2014) | Фото: Накануне.RU

Федерация отбросила идею передачи "Ростеху" доли государства в "Ростелекоме"

Власти отказались от идеи передачи "Ростеху" доли государства в "Ростелекоме". В таком случае профильный вице-премьер и член совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Чернышенко и Минцифры могли бы лишиться рычагов влияния на компанию. Эксперты считают инициативу малоэффективной – она создает риски для оператора с точки зрения управления закупками.

О таком решении федеральных властей "Ъ" рассказали высокопоставленный источник в правительстве и собеседник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. По их словам, идея не получила продолжения и "вопрос закрыт". Знает об этом и источник издания на телеком-рынке.

Интеграция с "Ростелекомом" могла усилить компетенции "Ростеха" в области разработки телекоммуникационного оборудования, кроме того, оператор стал бы якорным заказчиком. В августе 2021 г. госкорпорация создала компанию "Спектр", которая должна заняться выпуском оборудования для сетей 4G, 5G и 6G.

Теги: Ростелеком, Ростех, слияние



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