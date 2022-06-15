Приморская сеть "Еда и точка" потребует от ресторанов "Вкусно и точка" сменить название

На новую сеть общепита, ставшую преемником "Макдоналдса" в России, подадут в суд. Но сначала попытаются мирно договориться об изменении только что выбранного нового названия.

Приморская сеть "Еда и точка" намерена добиться от сети "Вкусно и точка" изменения названия последней. Руководитель "Еды и точки" Сергей Понкратов сообщил, что его заведения работают под этим названием с 2018 года, во Владивостоке у сети 20 ресторанов, это узнаваемый бренд, передает РИА Новости. Тогда как у "Макдоналдса" во Владивостоке было всего пять точек.

Напомним, "Макдоналдс" принял решение об уходе из России на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Сеть была продана новому владельцу, которого обязали сменить название и логотип. Новое название "Вкусно и точка" уже вызвало множество споров и было встречено неоднозначно.