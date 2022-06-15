В Молдове на фоне поддержки властями ЛГБТ сокращается население, - Додон

Экс-президент Молдовы Игорь Додон предположил, что вскоре республика может остаться без населения, а нынешние власти – глава государства Майя Санду и партия "Действие и солидарность" (ПДС) – продвигают марши ЛГБТ.

В своём Telegram-канале Додон рассказал, что ежегодно Молдова теряет десятки тысяч граждан, которые уезжают из страны, а уровень рождаемости находится ниже уровня смертности. Наша страна входит в топ государств с самой высокой убылью населения.

"Вскоре наше общество будет состоять в основном из пенсионеров, которых некому будет даже обеспечить достойной пенсией, потому что не будет достаточной рабочей силы. Некому будет содержать и строить Молдову, а детские сады и школы окажутся в ещё большем запустении", - считает политик.

В этих условиях руководство страны должно сосредоточиться на оказании социальной помощи многодетным семьям, поддерживать молодые пары посредством реализации социальной политики, предоставления льготных кредитов, рабочих мест и так далее.

"Но что делают президент и правительство ПДС? Сначала ввергли страну в самые суровые экономический и социальный кризис в истории Молдовы. Менее, чем за год граждане оказались на грани нищеты: цены и тарифы – огромные, а риск, что многие не переживут зиму, высок. Некомпетентность властей вызвала огромное разочарование у граждан, число желающих покинуть Молдову растёт", - говорит Додон.

Вместо того, чтобы продвигать институт семьи, запускать национальные программы в поддержку семей, ПДС и президентура поддерживают ЛГБТ-парад, чуждый традиционным христианским ценностям, и прививают молодёжи ошибочное и извращенное мышление, направленное против семьи, рождаемости и демографии.

"Считаю позором организацию в Кишинёве маршей и других мероприятий гомосексуалистов. Каждый вправе делать, что хочет, но у себя дома, а не на глазах у детей и здравомыслящих людей. Также считаю ударом по народу, когда власть ПДС становится адвокатом геев и лесбиянок и продвигает политическую повестку ЛГБТ-сообщества, для которого традиционная семья является идеологическим недругом, которого нужно ликвидировать. Ничего из того, что руководство страны делает против собственных граждан, меня больше не удивляет. Но сколько ещё мы будем это терпеть?", - пишет Додон.