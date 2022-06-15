Свердловский облсуд изменил приговор по делу "Титановой долины"

В Екатеринбурге спустя почти год после вынесения приговора рассмотрели апелляции по громкому делу "Титановой долины". Вердикт был частично изменен, но на сроки и штрафы это не повлияло.

В начале июля прошлого года Октябрьский районный суд уральской столицы признал экс-генерального директора особой экономической зоны Артемия Кызласова виновным в получении взятки в 13 млн рублей. Бывший топ-менеджер получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн рублей.

Вторым фигурантом был экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который, по версии следствия, выступал посредником при передаче денег. Бывший чиновник получил девять лет "строгача" с аналогичным штрафом.

Впоследствии оба обжаловали свои приговоры, но апелляции поступили в областной суд только в мае этого года. Сегодня, 15 июня, они были рассмотрены.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, областной суд изменил приговор Октябрьского районного суда, признав обстоятельством, смягчающим наказание Шилиманова, наличие у него малолетнего ребенка. Также облсуд сохранил обеспечительную меру в виде ареста имущества Кызласова до исполнения приговора в части выплаты штрафа.

В остальной части вердикт был оставлен без изменений и вступил в силу.

Напомним, ранее бывший гендиректор "Титановой долины" Артемий Кызласов, выступая с последним словом в суде, заявлял о своем раскаянии.