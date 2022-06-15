15 Июня 2022
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Общество Челябинская область
собака, бродячая собака, приют (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В Челябинской области построят приют для животных

В Катав-Ивановске в сентябре 2023 года планируют открыть приют для бездомных животных, рассчитанный на 200 собак и 50 кошек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, в 2021 году была разработана документация. В этом году начнется строительство подводящих сетей и будет установлено два модульных здания и ограждения.

В 2023 году будут установлены остальные модульные сооружения и крематорий. В сентябре приют введут в эксплуатацию.

Теги: приют, животные, собаки,



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