В Челябинской области построят приют для животных

В Катав-Ивановске в сентябре 2023 года планируют открыть приют для бездомных животных, рассчитанный на 200 собак и 50 кошек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, в 2021 году была разработана документация. В этом году начнется строительство подводящих сетей и будет установлено два модульных здания и ограждения.

В 2023 году будут установлены остальные модульные сооружения и крематорий. В сентябре приют введут в эксплуатацию.