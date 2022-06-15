15 Июня 2022
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Политика За рубежом
Африн, Сирия, курды, Турция, операция Оливковая ветвь (2018) | Фото: cdni.rt.com

Новая операция Турции против сирийских курдов станет "неразумным шагом" – спецпредставитель президента РФ

Новая операция Турции на севере Сирии против курдских формирований будет "неразумным шагом" и может привести к "дестабилизации ситуации, эскалации напряженности, новому витку вооруженного противостояния" в Сирии, считает спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы будем призывать наших турецких коллег воздержаться от этого шага и попытаться решить возникшие озабоченности мирным путем за счет диалога между всеми заинтересованными сторонами. Со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку", - цитирует Лаврентьева "Коммерсант".

Он добавил, что урегулировании ситуации в Сирии остается приоритетом российской политики. Лаврентьев считает, что в Европе надеются на ослабление внимания России к Сирии на фоне спецоперации на Украине. "Но те, кто вынашивал такие планы – не дождутся", - заявил спецпредставитель.

Теги: турция, сирия, курды, россия



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