Украинская боксёрша вышла на награждение с флагом "Азова"*

Украинская боксёрша Диана Петренко вышла на награждение с флагом "Азова" (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ).

Инцидент произошёл на награждении юношеского турнира по боксу "Мемориал Гергея Борнемиссы" в Венгрии, где Петренко заняла второе место в весовой категории до 50 кг. На церемонии девушка развернула флаг Украины с нанесённой на него символикой батальона "Азов". Один из организаторов подошёл к ней и что-то сказал, после чего она свернула полотнище, сообщает Р-Спорт.

Добавим, что подразделение "Азов" было сформировано в 2014 году. Его связывают с ультраправой и неонацистской идеологией. Участников подозревают в нарушении прав человека в период вооружённого конфликта на Донбассе. Против членов батальона в РФ возбуждены уголовные дела. В ходе российской специальной военной операции на Украине стали известны многочисленные свидетельства преступлений данного формирования.

Добавим также, что в мае дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировал российского гимнастка Ивана Куляка на один год за демонстрацию буквы Z на форме во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе. После глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал санкции спортсменам, которые будут поддерживать спецоперацию РФ на Украине.