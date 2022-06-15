15 Июня 2022
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Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

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Украинская боксёрша Диана Петренко с флагом с символикой нацполка &quot;Азов&quot; (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) (2022) | Фото: telegram-канал &quot;РИА Новости Спорт&quot; / t.me/sportrian

Украинская боксёрша вышла на награждение с флагом "Азова"*

Украинская боксёрша Диана Петренко вышла на награждение с флагом "Азова" (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ).

Инцидент произошёл на награждении юношеского турнира по боксу "Мемориал Гергея Борнемиссы" в Венгрии, где Петренко заняла второе место в весовой категории до 50 кг. На церемонии девушка развернула флаг Украины с нанесённой на него символикой батальона "Азов". Один из организаторов подошёл к ней и что-то сказал, после чего она свернула полотнище, сообщает Р-Спорт.

Украинская боксёрша Диана Петренко с флагом с символикой нацполка "Азов" (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ)(2022)|Фото: telegram-канал "РИА Новости Спорт" / t.me/sportrian

Добавим, что подразделение "Азов" было сформировано в 2014 году. Его связывают с ультраправой и неонацистской идеологией. Участников подозревают в нарушении прав человека в период вооружённого конфликта на Донбассе. Против членов батальона в РФ возбуждены уголовные дела. В ходе российской специальной военной операции на Украине стали известны многочисленные свидетельства преступлений данного формирования.

Добавим также, что в мае дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировал российского гимнастка Ивана Куляка на один год за демонстрацию буквы Z на форме во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе. После глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал санкции спортсменам, которые будут поддерживать спецоперацию РФ на Украине.

Теги: спорт, бокс, Азов, флаг, Украина, Диана Петренко



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