15 Июня 2022
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний по защите дольщиков (2017) | Фото: Марат Абулхатин | Фотослужба Государственной Думы

Смертную казнь в ДНР надо сохранить, - Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за сохранение смертной казни в ДНР.

"На прошлой неделе в Госдуме с официальным визитом была делегация парламента ДНР. Обсуждались вопросы гармонизации законодательства наших государств. В ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни", - написал Володин в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что "мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы.

"Гибнут старики, женщины, дети. Кто отдаёт приказы стрелять по мирным людям, кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь – мера наказания, которую заслуживают эти фашисты", - подытожил Володин.

Теги: Вячеслав Володин, смертная казнь, ДНР



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