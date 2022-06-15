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селиванов сергей алексеевич глава тугулымского городского округа (2013) | Фото: Накануне.ru

На Урале бывшего мэра надолго отправили в колонию за взятки и злоупотребление

На Среднем Урале осужден бывший глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов, обвиняемый в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Экс-чиновника надолго отправили в колонию.

Расследование показало, что в январе 2016 года Селиванов потребовал от директора МКУ "Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа" ежемесячно передавать ему лично взятку в виде 50 тысяч рублей и иного имущества. Деньги предназначались за общее покровительство и ежегодное продление трудового договора, также обвиняемый пообещал "закрывать глаза" в случае выявления нарушений по службе.

Кроме этого, по версии следствия, с февраля 2016 по март 2019 года глава Тугулыма получил от директора муниципального учреждения более 2 млн рублей – как в виде денег, так и имущества. Также в ходе расследования выяснилось, что Селиванов оплачивал свои услуги связи и интернет за счет местного бюджета: сумма причиненного им ущерба превысила 126 тысяч рублей. В конце 2020 года глава был отправлен в отставку.

тугулым дорожный указатель(2007)|Фото: Накануне.ru

Во вторник, 14 июня, Тугулымский районный суд вынес ему приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Сергею Селиванову назначено 8,5 лет в колонии строгого режима. Также экс-чиновник обязан заплатить штраф более 19,4 млн рублей (сумма 10-кратного размера взятки). Кроме этого, суд лишил его права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком на семь лет.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по делу был допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры, выемки, обыски и очные ставки. Проанализирован значительной объем интересующей следствие документации, а с применением современной криминалистической техники проведена комплексная молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертиза. Судом по ходатайству СКР на имущество фигуранта был наложен арест.

Как добавили в ГУ МВД по Свердловской области, оперативное сопровождение уголовного дела вели полицейские из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального Главка МВД.

Теги: Селиванов, Тугулым, взятки, суд, приговор



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