15 Июня 2022
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(2005) | Фото: www.admhmao.ru

В Радужном переименовали улицу в честь экс-главы ДНР

В Радужном депутаты городской думы приняли решение о переименовании улицы Ягельная. Улице будет присвоено имя героя ДНР Александра Захарченко. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава города Наталья Гулина, передает корреспондент Накануне.RU.

"В ходе заседания депутаты единогласно поддержали инициативу общественной организации "Братство ветеранов спецназа "Русь". Помимо представителей органов местного самоуправления идею активно поддерживают жители Радужного и члены общественных организации", - говорится в сообщении.

Глава города уже подписала соответствующее постановление. Таблички с новым названием улицы будут установлены в течение недели. Их установка профинансирована за счет благотворительности.

Теги: Александр Захарченко, Ягельная, улица, переименование



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Ранее 09.06.2022 15:29 Мск В Югре в честь экс-главы ДНР могут назвать улицу


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