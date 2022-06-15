15 Июня 2022
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Осенью держатели карт "Мир" смогут расплачиваться со смартфона при помощи QR-кода

С 25 октября по картам "Мир" можно будет проводить платежи новым способом – операции оплаты и возврата средств будут возможны с использованием QR-кодов. QR-код будет формироваться на мобильном устройстве клиента, говорится в бюллетене национальной платежной системы, на документ ссылаются "Известия".

Операции при помощи QR-кодов будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Также для считывания QR-кодов нового типа понадобятся доработки и на стороне продавца.

"QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии", — пояснили в национальной платежной системе.

Теги: карта мир, qr-код, банки, платежная система



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