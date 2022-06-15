Определены все участники чемпионата мира по футболу в Катаре

Стали известные все участники предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре.

Последней командой, отобравшейся на турнир, стала сборная Коста-Рики. Накануне представители Центральной Америки в плей-офф обыграли команду Новой Зеландии со счётом 1:0.

Чемпионат мира в Катаре состоится в конце этого года, с 21 ноября по 18 декабря. Полный состав 32 участников турнира:

Группа A - Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа B - Англия, Иран, США, Уэльс;

Группа C - Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

Группа D - Франция, Австралия, Дания, Тунис;

Группа E - Испания, Коста-Рика, Германия, Япония;

Группа F - Бельгия, Канада, Марокко. Хорватия;

Группа G - Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

Группа H - Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.