15 Июня 2022
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Политика За рубежом Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

США отправили Украину саму решать территориальные споры

США не станут навязывать Киеву свою позицию по вопросу территориальных уступок в конфликте с Россией. Украинские власти ранее неоднократно исключали возможность отчуждения части территории.

"Будущее Украины – в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Владимира Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим", - заявил в интервью телеканалу PBS госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит РБК.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что США и западные страны "работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы убедиться, что украинцы получают все, что нужно", чтобы вести против России боевые действия.

Теги: США, Украина, Энтони Блинкен



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