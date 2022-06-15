США отправили Украину саму решать территориальные споры

США не станут навязывать Киеву свою позицию по вопросу территориальных уступок в конфликте с Россией. Украинские власти ранее неоднократно исключали возможность отчуждения части территории.

"Будущее Украины – в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Владимира Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим", - заявил в интервью телеканалу PBS госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит РБК.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что США и западные страны "работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы убедиться, что украинцы получают все, что нужно", чтобы вести против России боевые действия.