15 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП на пересечении улиц Бакинских Комиссаров-Коммунистическая (2022) | Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге на перекрестке столкнулись пожарная машина и автобус: погиб кондуктор

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб молодой кондуктор автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось поздно вечером 14 июня на пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистическая. Предварительно установлено, что водитель спецмашины (пожарный автомобиль), двигаясь с включенными маячками и сиреной, пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент произошло столкновение с автобусом ПАЗ, который поворачивал на зеленый свет.

ДТП на пересечении улиц Бакинских Комиссаров-Коммунистическая(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В результате полученных травм 20-летний кондуктор автобуса скончался на месте еще до приезда "скорой помощи". Полицейскими было установлено, что автобусом управлял 23-летний мужчина с водительским стажем в пять лет.

На место ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сотрудниками ГИБДД на месте были произведены замеры и составлены документы. Сейчас проводится расследование.

ДТП на пересечении улиц Бакинских Комиссаров-Коммунистическая(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Теги: автобус, кондуктор, ДТП, Екатеринбург



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