15 Июня 2022
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Армия и ВПК В России
Самолет-истребитель Checkmate Су-75 (2021) | Фото: Ростех

Checkmate получит отклоняющееся во все стороны сопло

Однодвигательный легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate, разработка над которым в настоящее время ведется в России, получит сопло, отклоняющееся во все стороны.

Как следует из патента, опубликованном компанией "Сухой", реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете.

В Ростехе сообщили, что установка всеракурсного сопла, кроме улучшения взлетно-посадочных характеристик, обеспечит самолету сверхманевренность, значительно превосходящую возможности "классических" однодвигательных машин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года. Первый летный образец могут создать на рубеже 2023-2024 годов.

Теги: Checkmate, истребитель



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