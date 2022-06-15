СМИ: "Роскосмос" пересматривает космическую программу

"Роскосмос" в ближайшее время отправит в кабмин России пересмотренный проект Федеральной космической программы.

В нем приоритетным будет финансирование российской спутниковой группировки. "В рамках имеющегося финансирования предусматривается увеличить количество работ, направленных на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения – в первую очередь на метеорологические спутники и радиолокационные аппараты дистанционного зондирования Земли", — заявили в госкорпорации.

Принятая ранее Федеральная космическая программа была сбалансирована по разным направлениям – по пилотируемой космонавтике, средствам дистанционного зондирования Земли, средствам для фундаментальных космических исследований и средствам выведения, сообщает РИА "Новости".

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что проект перспективной российской многоспутниковой группировки "Сфера" подразумевает запуск на орбиту 162 аппаратов. В проект входят спутники широкополосного доступа в интернет и связи с устройствами интернета вещей (IoT).