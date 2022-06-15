Рашкин покинет пост первого секретаря московского горкома КПРФ

Руководство ЦК КПРФ может поднять вопрос о замене первого секретаря московского горкома партии, которым с 2010 года является Валерий Рашкин, недавно лишенный полномочий депутата Госдумы.

Утром 15 июня планируется жесткое заседание президиума ЦК, если Рашкин добровольно не напишет заявление о сложении своих полномочий. Не исключено, что коммунист может сам уйти в отставку с партийного поста, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

В случае отставки Рашкина сменить его может лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин.

Официально на заседании президиума ЦК КПРФ будут обсуждать подготовку к единому дню голосования, а также кандидатов, которых партия готова выставить на региональные выборы.

Ранее КПРФ озвучила кандидата, которому может перейти мандат депутата Госдумы Валерия Рашкина.