15 Июня 2022
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Экономика В России
Борис Титов, Сергей Глазьев, МЭФ 2018 (2018) | Фото: Накануне.RU

Титов попросил устранить препятствие для получения бизнесом отсрочки

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением внести коррективы в порядок предоставления отсрочки по выплате кредитов в рамках льготной программы "ФОТ 3.0".

Это связано с тем, что в настоящее время бизнес сталкивается с тем, что предоставление программы может ухудшать кредитную историю заемщиков, которые с мая 2022 года стали сообщать о получении неофициальных отказов банков в предоставлении отсрочки. Банковские работники при этом начали предупреждать их о том, что у заемщиков, воспользовавшихся отсрочкой по постановлению правительства РФ №611, может быть испорчена кредитная история, следует из письма Титова.

Отмечается, что федеральный закон от 30 декабря 2004 года "О кредитных историях" не обязывает банки указывать причину предоставления отсрочки, связанную с постановлением №611. При этом, отсрочки по "антисанкционной редакции" закона №106-ФЗ от 2020 упоминаются.

Подчеркивается, что в итоге кредитные организации могут не указывать причину отсрочки, буквально следуя требованию закона, что "портит" заемщикам кредитные истории.

Ранее российские бизнесмены просили федеральные власти отменить ковидные требования в регионах, где оставшиеся с пандемии ограничения "душат" предпринимателей, на которых уже обрушился новый кризис.

Общественный омбудсмен МСП Анастасия Татулова отмечает, что только в шести регионах (из 85) полностью сняты ковидные ограничения.

Теги: Титов, бизнес, ФОТ 3.0



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