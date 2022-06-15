Костин сообщил, когда будет закрыта сделка по присоединению "Открытия" к ВТБ

Сделка по присоединению банка "Открытие" к ВТБ закроется не раньше предстоящей осени.

В настоящее время предстоит согласовать многие технические моменты, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Он назвал данный процесс трудоемким.

По словам банкира, среди вариантов также рассматривается тот, при котором ВТБ не будет забирать на свой баланс "плохие" долги "Открытия". Костин отметил, что готов работать и дальше с главой "Открытия" Михаилом Задорновым в случае, если тот захочет.

Вместе с тем, как заявил Костин, выходить в Крым с брендом ВТБ пока не планируется.

Костин также указал, что готов работать и дальше с главой «Открытия» Михаилом Задорновым в случае, если тот захочет.

Говоря о крымском банке РНКБ, который тоже планируется присоединить к группе ВТБ, Костин заявил, что бренд РНКБ будет сохранен, а нынешний глава крымского банка Михаил Якунин также останется на своем посту. Вместе с тем, по словам банкира, выходить в Крым с брендом ВТБ пока не планируется, сообщает "Коммерсант".

Напомним, ВТБ заменяет Microsoft Office отечественным программным обеспечением "Мойофис". Стоимость сделки составила около 1,2 млрд руб.