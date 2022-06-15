Мантуров: Замещение импорта на 100% - неразумно

Политика импортозамещения не является неэффективной.

Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, поставленные планы были выполнены, а замещение импорта на 100% - неразумно.

По его словам, более 20 отраслевых планов, которые были утверждены в конце 2014 года, "были выполнены ровно в тех параметрах, которые изначально были заложены". "У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% — я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день. Даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье. Есть вторая половина мира, которая готова это делать", — отметил министр.

По его словам, импортозаместить все в одночасье — это достаточно дорого. Кроме того, такой подход не даст положительного экономического эффекта.

При этом Мантуров отметил, что на 100% необходимо импортозамещение в отраслях, касающихся национальной безопасности. Речь идет о предприятиях ОПК и продукции военного назначения, сообщает "Коммерсант".

Напомним, глава Минпромторга заявил, что авиационная отрасль России обеспечена заказами минимум на шесть лет.