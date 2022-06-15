15 Июня 2022
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Экономика В России
Минпромторг (2017) | Фото:Накануне.RU

Минпромторг предложил маркировать еду, алкоголь и электронику

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак направил в аппарат кабмина РФ обращение с предложением начать в 2022 году добровольные эксперименты по маркировке новых товарных групп.

Речь идёт о консервах, рыбной продукции, газировки, соках, крепком алкоголе, детских товаров, электроники и корме для животных.

Ранее правительство заморозило до 2023 года обязательные требования по маркировке товаров для тех групп, по которым она не стартовала до 1 марта 2021 года. Сроки проведения экспериментов в других категориях – сладких напитков и соков, консервов, крепкого алкоголя и др. – сейчас пересматриваются ввиду сложившейся экономической ситуации.

По некоторым из них, например, детским товарам, начало тестирования было перенесено на 2023 год.

В условиях смягчения требований техрегулирования государство ищет новые инструменты контроля за рынком, пишут "Ведомости".

До конца 2022 года для усиления контроля ввоза в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязательной для маркировки продукции, например, воды, меховых изделий, табака, парфюмерии, планируется автоматизировать проверку сведений, которые в рамках упрощенных процедур предоставляются импортерами в таможенные органы.

Теги: Минпромторг, маркировка, еда, алкоголь



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Ранее 14.03.2022 10:03 Мск Минпромторг готов перенести введение маркировки воды и молочной продукции


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