Мантуров: Россия обеспечена заказами в авиаотрасли минимум на шесть лет

Авиационная отрасль России обеспечена заказами минимум на шесть лет.

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, это не зависит от развития геополитической ситуации. По словам министра, уже сверстанные планы будут выполняться. Как напомнил Мантуров, отечественной авиаотрасли оказывается значительная господдержка. Так, полтора года назад был отменен НДС на производство авиационных летательных аппаратов.

"Конечно, ключевой вопрос — конечная стоимость билета. Пассажирам не придется платить за новые российские самолеты из своего кармана. Мы будем компенсировать часть затрат на них на определенных маршрутах — чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году", — отметил глава Минпромторга РФ, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в марте правительство и "Единая Россия" ввели первый пакет мер поддержки транспортной сферы. Он обеспечит бесперебойную работу всех видов транспорта и поддержку отрасли.