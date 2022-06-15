Минфин: США планируют ограничить нефтяные доходы России

Главная задача властей США — ограничить доходы, которые Москва получает от продажи нефти.

Как сообщил заместитель министра финансов Уолли Адейемо, это связано с тем, что, продавая меньшие объемы сырья, Россия получает большую прибыль из-за роста цен на нефть.

Одним из способов сокращения нефтяных доходов Москвы может стать ценовые ограничения на нефть. По словам политика, для этого американские власти будут работать вместе с другими странами, чтобы установить единый уровень допустимых цен.

По данным Росстата, в апреле российские нефтяные компании сократили добычу нефти и газового конденсата на 11,5% по сравнению с мартом, до 41,1 млн т.

Напомним, ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 г. на уровне 3,4 млн баррелей в сутки.