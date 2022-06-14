СМИ: VK и Потанин интересуются возможностью покупки Avito

На российский сервис объявлений (классифайд) Avito нашлись покупатели. Ранее иностранный владелец – нидерландская компания Prosus – заявил о желании выйти из российского бизнеса и объявила о начале поисков покупателей.

По данным Bloomberg, Prosus ведет переговоры с российским холдингом VK. При этом договоренности о сделки пока нет.

Кроме того, интерес к активу проявляет "структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным".

Отмечается, что Prosus может кроме Avito продать и долю в 25,7% в самом холдинге VK, который не так давно перешел под контроль структур, близких к госхолдингу "Газпром-Медиа".