Брянский город Клинцы, предположительно, обстреляли украинской ракетой "Точка-У" – губернатор

Удар по селу Займище (окраина города Клинцы (население 62 тыс. человек, 46 км от границы с Украиной), по предварительным данным, был нанесен ракетой "Точка-У", заявил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, осколочные ранения в результате обстрела получили шесть россиян, они госпитализированы. Разрушения есть в пяти десятках домов.

СРК возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору". В Следственном комитете считают, что обстрел был совершен военнослужащими ВСУ с применением системы залпового огня.