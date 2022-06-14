15 Июня 2022
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Обломки Точки-У в Краматорске (2022) | Фото: t.me/TRO_DPR

Брянский город Клинцы, предположительно, обстреляли украинской ракетой "Точка-У" – губернатор

Удар по селу Займище (окраина города Клинцы (население 62 тыс. человек, 46 км от границы с Украиной), по предварительным данным, был нанесен ракетой "Точка-У", заявил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, осколочные ранения в результате обстрела получили шесть россиян, они госпитализированы. Разрушения есть в пяти десятках домов. 

СРК возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору". В Следственном комитете считают, что обстрел был совершен военнослужащими ВСУ с применением системы залпового огня.

Теги: точка-у, обстрел, ракета, клинцы, александр богомаз



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