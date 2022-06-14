Байден рассказал, как собирается вывозить украинское зерно

Президент США Джо Байден рассказал о схеме, по которой планируется вывозить зерно с Украины. Предполагается, что транспортировать украинское зерно будут по железной дороге (вместо привычных морских путей). Для этого на границе с Украиной, в том числе в Польше, планируется создать перевалочные пункты.

Байден с сожалением отметил, что в украинских зернохранилищах находятся тысячи тонн экспортного зерна, которое нельзя отправить морским путем.

Но и с железной дорогой есть проблемы. В частности у украинских и европейских железных дорог разная ширина колеи, поэтому составы из Украины не могут сразу отправляться в ЕС и порты.