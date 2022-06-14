Минфин РФ ограничит публикацию бюджетной отчетности из-за угрозы санкций

Министерство финансов России из-за западных санкций собирается частично ограничить публикацию данных о формировании бюджетной отчетности.

"Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Минфин сегодня сообщил некоторые данные по исполнению бюджета за пять месяцев 2022 года. Доходы бюджета составили 12 трлн руб. (48,1% от общего объема доходов за год). Профицит составил почти полтора триллиона рублей.